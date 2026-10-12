Chitrakoot News: बोलेरो झूरी नदी में गिरी, कानपुर के दो यात्रियों की मौत

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हादसे में कानपुर के नौबस्ता और यशोदा नगर निवासी दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए। घायलों को जानकीकुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।कानपुर के नौबस्ता निवासी सुनील गुप्ता (50), गोपाल तिवारी (42), दीपक तिवारी (35), यशोदा नगर निवासी हिमांशु सिंह सेंगर (30), हमीरपुर के टेढ़ा निवासी राजकुमार गुप्ता (37) और गंगापुर कॉलोनी निवासी राहुल पांडे (35) बोलेरो से मैहर में मां शारदा के दर्शन करने जा रहे थे। तड़के करीब तीन बजे अनुसूइया मोड़ के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बोलेरो सीधे झूरी नदी में गिर गई।हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे तीर्थयात्रियों ने नदी में उतरकर सभी को बाहर निकाला। डायल-112 और नयागांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जानकीकुंड अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुनील गुप्ता और हिमांशु सिंह सेंगर को मृत घोषित कर दिया। नयागांव थाना प्रभारी नीलेश तिवारी ने बताया कि चार घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।