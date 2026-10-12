फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Bolero falls into Jhuri River; two passengers from Kanpur die.

Chitrakoot News: बोलेरो झूरी नदी में गिरी, कानपुर के दो यात्रियों की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 12 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Bolero falls into Jhuri River; two passengers from Kanpur die.
फोटो 11 सीकेटीपी 10 जानकी कुंड अस्पताल में मौजूद श्रद्धालु। संवाद
चित्रकूट। मध्य प्रदेश के नयागांव (चित्रकूट) क्षेत्र में रविवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। मैहर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर झूरी नदी में जा गिरी।
विज्ञापन

हादसे में कानपुर के नौबस्ता और यशोदा नगर निवासी दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए। घायलों को जानकीकुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कानपुर के नौबस्ता निवासी सुनील गुप्ता (50), गोपाल तिवारी (42), दीपक तिवारी (35), यशोदा नगर निवासी हिमांशु सिंह सेंगर (30), हमीरपुर के टेढ़ा निवासी राजकुमार गुप्ता (37) और गंगापुर कॉलोनी निवासी राहुल पांडे (35) बोलेरो से मैहर में मां शारदा के दर्शन करने जा रहे थे। तड़के करीब तीन बजे अनुसूइया मोड़ के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और बोलेरो सीधे झूरी नदी में गिर गई।
विज्ञापन

हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे तीर्थयात्रियों ने नदी में उतरकर सभी को बाहर निकाला। डायल-112 और नयागांव पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जानकीकुंड अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुनील गुप्ता और हिमांशु सिंह सेंगर को मृत घोषित कर दिया। नयागांव थाना प्रभारी नीलेश तिवारी ने बताया कि चार घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

फोटो 11 सीकेटीपी 10 जानकी कुंड अस्पताल में मौजूद श्रद्धालु। संवाद

फोटो 11 सीकेटीपी 10 जानकी कुंड अस्पताल में मौजूद श्रद्धालु। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed