Chitrakoot News: बूथों पर युवाओं का इंतजार करते रहे बीएलओ

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धनुष चौराहा स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 332 से 437 तक कुल छह बूथ थे। बीएलओ पुष्पा सोनी ने बताया कि उनके बूथ पर कुल 832 मतदाता हैं, लेकिन पूरे दिन में 18 वर्ष पूरे कर चुके करन ने फॉर्म छह और रजनी ने संशोधन के लिए फॉर्म-आठ भरा।चित्रकूट इंटर कॉलेज में भी 418 से 422 तक छह बूथों पर शिविर लगा। यहां गांधीगंज के विकास गुप्ता और विशाल गुप्ता ने फॉर्म छह भरा।