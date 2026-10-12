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Chitrakoot News: बूथों पर युवाओं का इंतजार करते रहे बीएलओ

Mon, 12 Oct 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 12 Oct 2026 12:43 AM IST
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BLOs kept waiting for the youth at the booths.
फोटो न-11 सीकेटीपी 29 सीआईसी बूथ पर नाम जोड़ने पहुंचा मतदाता। संवाद
चित्रकूट। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत रविवार को बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। यहां बीएलओ इंतजार करते रहे, जबकि एक-दो युवा ही फॉर्म जमा करने पहुंचे। सारा दिन सन्नाटा पसरा रहा। अफसर बूथों का जायजा लेते रहे।
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धनुष चौराहा स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 332 से 437 तक कुल छह बूथ थे। बीएलओ पुष्पा सोनी ने बताया कि उनके बूथ पर कुल 832 मतदाता हैं, लेकिन पूरे दिन में 18 वर्ष पूरे कर चुके करन ने फॉर्म छह और रजनी ने संशोधन के लिए फॉर्म-आठ भरा।
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चित्रकूट इंटर कॉलेज में भी 418 से 422 तक छह बूथों पर शिविर लगा। यहां गांधीगंज के विकास गुप्ता और विशाल गुप्ता ने फॉर्म छह भरा।
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