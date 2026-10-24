Chitrakoot News: दिवाली पर नहीं खुलेंगे गुप्त गोदावरी के कपाट

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सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे न खोलने का निर्णय लिया है। 23 सितंबर को चट्टानें दरकने के बाद से यह गुफा बंद है। कलेक्टर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने तक गुफा नहीं खोली जाएगी।अगस्त-सितंबर की लगातार बारिश के बाद 23 सितंबर को गुफा में 30 से 40 किलो वजनी पत्थर गिरे थे। इसके बाद मझगवां एसडीएम ने दोनों गुफाओं को सील कर दिया था। एमएनएनआईटी प्रयागराज की टीम ने दो बार निरीक्षण कर सैंपल लिए हैं लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। टीम ने गुफा की पूरी वैज्ञानिक जांच के लिए 20 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा है।गुफा बंद होने से स्थानीय आजीविका पर भी गहरा असर पड़ा है। व्यापारी अजय सिंह के अनुसार, करीब 300 दुकानें बंद हैं। इससे दो हजार लोगों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है। नगर परिषद को रोजाना करीब एक लाख रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है।नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल ने पंचमुखी मंदिर के दर्शन शुरू कराने की मांग को लेकर पत्र भी लिखा है। प्रशासन सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है।एमएनएनआईटी प्रयागराज की टीम पत्थरों की जांच के लिए सैंपल ले गई है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तब तक गुफा नहीं खोली जाएगी। डॉ. सतीश कुमार एस, कलेक्टर-सतना।