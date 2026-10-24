फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   CPI(M) protest demanding the removal of the Chief Election Commissioner

Chitrakoot News: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर माकपा का प्रदर्शन

Sat, 24 Oct 2026 10:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 24 Oct 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
CPI(M) protest demanding the removal of the Chief Election Commissioner
फोटो न- 24 सीकेटीपी 24 जुलूस निकालते माकपा कार्यकर्ता। संवाद
चित्रकूट। माकपा और किसान सभा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर जुलूस निकाला। उन्होंने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
विज्ञापन


मंडल सचिव रुद्र प्रसाद ने लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट आंदोलन को जरूरी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नियम वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है।
विज्ञापन

वीर बहादुर सिंह ने काटे गए नामों को फिर से जोड़ने की मांग की। किसान सभा के देवराज सिंह ने कहा कि किसान भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूनम देवी ने सरकार पर चुनाव में मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में राम प्रताप, राजाराम, देव नारायण और शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed