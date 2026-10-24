Chitrakoot News: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर माकपा का प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 24 Oct 2026 10:50 PM IST
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चित्रकूट। माकपा और किसान सभा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पर जुलूस निकाला। उन्होंने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
मंडल सचिव रुद्र प्रसाद ने लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट आंदोलन को जरूरी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नियम वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है।
वीर बहादुर सिंह ने काटे गए नामों को फिर से जोड़ने की मांग की। किसान सभा के देवराज सिंह ने कहा कि किसान भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूनम देवी ने सरकार पर चुनाव में मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में राम प्रताप, राजाराम, देव नारायण और शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। (संवाद)
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मंडल सचिव रुद्र प्रसाद ने लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट आंदोलन को जरूरी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नियम वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है।
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वीर बहादुर सिंह ने काटे गए नामों को फिर से जोड़ने की मांग की। किसान सभा के देवराज सिंह ने कहा कि किसान भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पूनम देवी ने सरकार पर चुनाव में मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में राम प्रताप, राजाराम, देव नारायण और शिवम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। (संवाद)
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