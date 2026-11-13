Chitrakoot News: बरगढ़ के बुजुर्ग का था ट्रैक किनारे मिला शव

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रामनरेश के बेटे करन यादव ने बताया कि उनके पिता सात नवंबर को परिजन व पड़ोसियों के साथ दीपावली अमावस्या मेले में चित्रकूट आए थे। भीड़ में वह परिजन से बिछड़ गए। काफी तलाश के बाद भी पता न चलने पर परिजन ने परिक्रमा मार्ग स्थित खोही चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।बृहस्पतिवार शाम मानिकपुर पुलिस ने ट्रैक किनारे शव मिलने की सूचना सोशल मीडिया पर साझा की। सूचना पर शुक्रवार सुबह 11 बजे परिजन मोर्चरी पहुंचे और शव की शिनाख्त की। पुलिस ने ट्रेन से गिरने की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।