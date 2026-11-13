Chitrakoot News: महिला पर पेट्रोल डाल जलाने का प्रयास

विज्ञापन

पीड़िता अंकिता द्विवेदी ने बताया कि उसकी शादी सतना के उत्कर्ष मिश्रा से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। उनका मामला सतना अदालत में विचाराधीन है। अंकिता पेशी पर सतना गई थी। आरोप है कि लौटते समय सीतापुर कस्बे में पति और ससुराल के अन्य लोग बोलेरो से आए। उन्होंने अंकिता के साथ मारपीट की। महिला की तहरीर पर पति सहित छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाल अभय राज ने यह जानकारी दी। मामले की जांच की जा रही है।