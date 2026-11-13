Chitrakoot News: किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी भागा

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घटना 12 नवंबर रात करीब 10:30 बजे हुई। किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि गिदुरहा गांव निवासी अरुण कोल ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किशोरी की आवाज सुन पिता टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचे। उन्हें देख आरोपी भाग निकला। पुलिस ने पिता की तहरीर पर अरुण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष अजीत पांडेय ने बताया कि शुक्रवार शाम पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। आरोपी की तलाश की जा रही है।