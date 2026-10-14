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Chitrakoot News: ननिहाल आई किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत

Wed, 14 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:53 PM IST
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Teenage girl dies under suspicious circumstances while visiting maternal grandparents' home.
सरैंया (चित्रकूट)। मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरैंया के बगैचा पुरवा में बुधवार को राजापुर निवासी काजल (17) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह ननिहाल आई थी। परिजनों ने बीमार होने की बात कही है।
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बगैचा पुरवा निवासी बब्बू के मुताबिक नातिन काजल करीब 15 दिन पहले उनके घर आई थी। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। काजल की छोटी बहन और दो भाई हैं। उसने इसी वर्ष बारहवीं कक्षा पास की थी। थाना प्रभारी राजापुर नरेश कुमार प्रजापति ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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