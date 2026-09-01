Chitrakoot News: किशोरी और महिला बहाव में बहीं, तलाश जारी

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बूछा सेमरवार निवासी उदय भान की बेटी मीनू देवी (14) शाम को नित्य क्रिया के लिए गई थी। वहां पानी लेने के लिए चेकडैम पहुंची तो पैर फिसल गया। जिससे तेज बहाव में बह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कराया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अंधेरा हो जाने के कारण तलाश में रुकावट आ गई। विज्ञापन

इसी तरह रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिंघा गांव की एक महिला भी रपटा में बह गई है। परिजनों के साथ पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। (संवाद) बूछा सेमरवार निवासी उदय भान की बेटी मीनू देवी (14) शाम को नित्य क्रिया के लिए गई थी। वहां पानी लेने के लिए चेकडैम पहुंची तो पैर फिसल गया। जिससे तेज बहाव में बह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कराया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अंधेरा हो जाने के कारण तलाश में रुकावट आ गई।इसी तरह रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिंघा गांव की एक महिला भी रपटा में बह गई है। परिजनों के साथ पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। (संवाद)

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चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के बूढ़ा गांव में एक किशोरी नित्य क्रिया के लिए गई थी, पैर फिसलने से वह चेकडैम में गिर गई और बह गई। काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का कुछ पता नहीं चला है। वहीं एक महिला के भी बहने में की जानकारी है।