Chitrakoot News: टैंकर ने दो बाइकों में मारी टक्कर, युवक की मौत

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पुलिस घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां एक युवक देवकी की मौत हो गई। वही टैंकर की टक्कर में एक बाइक उसी में फंस गई और करीब 10 किलोमीटर तक घिसटती चली गई। भरतकूप थाने की पुलिस ने टैंकर को पकड़ लिया है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे।रैपुरवा माफी निवासी विक्रम (25) बच्ची लाल (28) व देवकी (30) बाइक से कर्वी आए थे। वहां से रात करीब 9:30 बजे गांव जाने के लिए निकले थे। वह खुटहा गांव के पास पहुंचे तो एक बाइक खराब हो गई। वह दूसरी बाइक से खराब बाइक को खींचकर ले जा रहे थे।कुछ दूर चलते ही सड़क पार करने लगे तो पीछे से आए तेल टैंकर ने दोनों बाइकों में टक्कर मार दी। इससे एक बाइक तो वहीं पर गिर गई और दूसरी बाइक टैंकर के अगले हिस्से में फंस गई। वहीं टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार भी गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां युवक देवकी की मौत हो गई। डॉक्टर ने विक्रम और बच्ची लाल का इलाज शुरू किया। घटना की सूचना चौकी प्रभारी शिवरामपुर रमेश कुमार मिश्रा ने भरतकूप थाना को दी तो पुलिस ने बैरियर लगाकर भाग रहे तेल टैंकर को रोका, रोकते ही टैंकर चालक उतरकर भाग गया।कोतवाल अभय राज सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई और दो का इलाज चल रहा है। बताया कि टैंकर में फंसकर बाइक करीब 10 किलोमीटर दूर भरतकूप तक चली गई है वहां पुलिस ने पकड़ कर कब्जे में ले लिया है।