फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Sowed chickpeas and mustard, but didn't get any fertilizer.

Chitrakoot News: चना-सरसों की कर ली बोआई, नहीं मिली खाद

Mon, 02 Nov 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Mon, 02 Nov 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Sowed chickpeas and mustard, but didn't get any fertilizer.
फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद
चित्रकूट। रबी की बोआई का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
विज्ञापन

समितियों में ताला लटकने से डीएपी खाद का संकट गहरा गया है। घर का चूल्हा-चौका छोड़कर महिलाएं भी खाद की लाइन में लगने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने चना और सरसों की बोआई कर ली है, अगर समय पर डीएपी नहीं मिली तो पूरी फसल सूख जाएगी।
सचिवों की हड़ताल से वितरण व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पीसीएफ केंद्रों से खाद बंटवाना शुरू किया है, लेकिन वहां भी मारामारी है। सुबह से ही किसान केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। पहले टोकन बांटा जाता है, फिर खाद दी जाती है। घंटों इंतजार के बाद भी कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
विज्ञापन

शहर के गल्ला मंडी स्थित पीसीएफ केंद्र पर रविवार को सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। प्रभारी बाबूराम ने बताया कि 150 किसानों को टोकन दिया गया और उसी के अनुसार वितरण किया जा रहा है। आईएफएफडीसी कृषि केंद्र में भी यही हाल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रभारी अजीत सिंह के मुताबिक केंद्र में महज 30 बोरी खाद बची है। जहां कम स्टॉक और ज्यादा भीड़ से किसानों को दूसरे दिन बुलाया गया है। वहीं राजापुर के भदेहदू की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति में सोमवार को सचिवों की हड़ताल से बंद रही। किसान पहुंचे, लेकिन ताला बंद देख कर लौट गए। इसी तरह सरधुवा की भी साधन सहकारी समिति में ताला लटकता रहा।

-------------
बोले किसान-कई दिन से नहीं मिली खाद

गेहूं की फसल की बोआई कर दिया है। इफको केंद्र में कई दिनों से खाद के लिए आ रहे हैं। लेकिन खाद नहीं मिल रही है।
-अच्छे लाल, कछरपुरवा।
इस समय खाद की अधिक जरूरत है। इसके बाद खाद नहीं मिल रही है। कहा जा रहा कि दो दिन बाद आना।
-केदारनाथ, कसहाई।
घर का चौका बर्तन काम छोड़ कर सुबह से खाद लेने के लिए इंतजार कर रहे है। इसके बाद भी अभी तक खाद नहीं मिली है।
-बेटी, सिद्धपुर।
खाद के लिए उसको टोकन दिया गया है, लेकिन खाद नहीं मिली। कहा गया है कि नंबर आने पर ही खाद दी जाएगी।
-गायत्री देवी-सोनेपुर।
--
वर्जन
सहकारी समितियों में हड़ताल होने से अन्य 24 केंद्रों में खाद का वितरण किया जा रहा है। खाद इसकी निगरानी के लिए कृषि अधिकारियों के साथ ही तहसीलदार भी निरीक्षण कर व्यवस्था देख रहे है। आरके वर्मा, जिला कृषि अधिकारी।

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

फोटो 02 सीकेटीपी 11 पीसीएफ केंद्र में खाद लेने के लिए लगी किसानों की भीड़। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed