Chitrakoot News: रानीपुर कुबरी में कबाड़ बना ठोस अपशिष्ट केंद्र

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ग्रामीण रामकेश ने बताया कि बाढ़ के बाद से गांव में एक भी सफाईकर्मी नहीं आया है। पूरे गांव में गंदगी का अंबार लगा है। नालियां चोक पड़ी हैं, सड़कों पर कूड़ा बिखरा है और दुर्गंध से जीना मुहाल है। केंद्र पर ताला लटका है, अंदर कबाड़ पड़ा है और न तो कूड़ा संग्रहित करने वाला है और न ही कूड़ा गाड़ी गांव में आती है।ग्रामीणों का आरोप है कि मजबूरन उन्हें पॉलिथीन युक्त कचरा अपने ही खेतों में फेंकना पड़ रहा है, जिससे उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है और फसलें खराब हो रही हैं। ग्रामीण संतोष, राजू और लल्लू ने बताया कि कई बार प्रधान और सचिव से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वर्षों से कोई अधिकारी गांव में झांकने तक नहीं आया।कराई जाएगी जांचमामला संज्ञान में आया है। जल्द मौके पर टीम भेजकर जांच कराई जाएगी और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। - पवन सिंह, खंड विकास अधिकारी।