Chitrakoot News: महिला ने फंदा लगा की खुदकुशी, हत्या का आरोप

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बक्टा बुजुर्ग निवासी विष्णु निषाद की पत्नी वंदना ने घर के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वंदना की शादी 29 अप्रैल 2021 को हुई थी। दो माह पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। वहीं मृतका के भाई महादेव निवासी प्रतापपुर थाना लालापुर, प्रयागराज ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है।थाना प्रभारी निशिकांत राय ने बताया कि मायका पक्ष ने अभी लिखित तहरीर नहीं दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट से मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)