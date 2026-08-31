Chitrakoot News: रोटरी क्लब ने रामघाट पर बांटे 500 लंच पैकेट

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चित्रकूट। रोटरी क्लब चित्रकूट के तत्वावधान में आज रामघाट पर सेवा कार्य का आयोजन किया। इस दौरान जरूरतमंदों और श्रद्धालुओं को 500 भोजन पैकेट तथा पानी की बोतलों का वितरित की। क्लब के सदस्यों ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। क्लब भविष्य में भी इसी प्रकार जनकल्याण और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्य निरंतर करता रहेगा। इस अवसर पर पंकज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, स्वप्निल अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, अर्जुन जैन और अमन अग्रवाल सहित रोटरी क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। (संवाद)



फोटो 30 सीकेटीपी 55 बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटते समाजसेवी। स्वयं