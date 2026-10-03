Chitrakoot News: रास्ता अवरुद्ध, बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी

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चित्रकूट। कर्वी तहसील के सिकरिया गांव में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध होने से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर अवरोध हटवाने की मांग की है। सोना देवी ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने बरसात का पानी रोक दिया है। इससे अहिरनपुरवा की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ से भर गया है। रास्ते में झाड़ियां डालकर आवागमन बंद कर दिया गया है। स्कूली बच्चों को कीचड़ से गुजरना पड़ता है और उन्हें गाली-गलौज व मारपीट की धमकी मिलती है। महिलाओं ने प्रशासन से राजस्व टीम और पुलिस बल भेजकर तत्काल रास्ता खुलवाने की मांग की है। इस मौके पर देवकुमारी, बच्ची, उषा देवी और लक्ष्मी देवी मौजूद रहीं।