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Chitrakoot News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम देख भाग खड़े हुए खोआ व्यापारी

Tue, 03 Nov 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:57 PM IST
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Provided free LPG refill subsidies to 10 beneficiaries.
03 सीकेटीपी-09-संदिग्ध गुणवत्ता वाले खोवा को नष्ट कराते अधिकारी। संवाद
चित्रकूट। दिवाली पर मिठाइयों की मांग बढ़ते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुलिस के साथ राजापुर की खोआ मंडी पहुंचे तो वहां भगदड़ मच गई। टीम को देखकर कई खोआ व्यापारी कांटा-बांट तक छोड़कर मौके से खिसक गए। मिठाई और किराना दुकानदारों ने भी शटर गिरा दिए। करीब दो घंटे तक दुकानें बंद रहीं।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी रत्नाकर सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खोवा व्यापारी राजाराम के यहां से नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं एक व्यक्ति का करीब 12 किलो संदिग्ध गुणवत्ता वाला खोआ मौके पर ही नष्ट कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 3600 रुपये बताई जा रही है।
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अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के दौरान मिलावटी खोआ, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच का अभियान जारी रहेगा। मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लोगों का कहना है कि अगर ऐसी छापा मारी नियमित हो तो मिलावटखोरों पर लगाम लगेगी और त्योहार पर शुद्ध मिठाई मिल सकेगी।
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