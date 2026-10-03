फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Pledge to save water at the festival

Chitrakoot News: महोत्सव में जल बचाने का संकल्प

Sat, 03 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Pledge to save water at the festival
चित्रकूट। कर्वी ब्लॉक के मकरी पहरा गांव में शुक्रवार को जल महोत्सव और जल अर्पण कार्यक्रम मनाया गया। चांदी बांगर समूह पेयजल योजना के तहत प्रधान सरनाम सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जल वंदना, पदयात्रा और स्वच्छता अभियान चलाया गया। मेरा गांव - जल सुरक्षित भविष्य विषय पर विशेष ग्राम सभा हुई। ग्रामीणों को जल संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सभी ने जल बचाने का संकल्प लिया। मौके पर ग्राम सभा सदस्य, एलएंडटी के इंजीनियर, एफटीके कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed