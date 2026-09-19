Chitrakoot News: पांच माह से अटकी वृद्धा-विधवा पेंशन

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कई लाभार्थी उधार लेकर गुजारा कर रहे हैं तो 80 साल पार कर चुकीं बुजुर्ग महिलाएं भी गांवों से आकर समाज कल्याण विभाग में पेंशन की गुहार लगा रही हैं। विभाग में हर बार उन्हें एक ही जवाब मिल रहा है कि शासन की तरफ से पेंशन भेजी नहीं जा रही है। जब भेजी जाएगी तो खाते में आ जाएगी। लाभार्थियों का कहना है कि एक हजार रुपये में वैसे भी बड़ी मुश्किल से काम चलता था अब वह भी पांच महीने से बंद है।केस-1:फोटो 19 सीकेटीपी 12 भूरी देवी, खोही। संवादउधारी से काम चला रहेखोही गांव की रहने वाली भूरी देवी ने बताया कि अप्रैल से वृद्धा पेंशन नहीं मिली। इसी एक हजार रुपये से दवा-रोटी और रोज का खर्च चलता था। अब पड़ोसियों से लेकर काम चलाना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग में पूछने पर कहा गया कि चिंता मत करो, कुछ दिनों में खाते में पहुंच जाएगी।फोटो 19 सीकेटीपी 13 गोरा देवी, संग्रामपुर। संवादअप्रैल से पेंशन नहीं मिलीसंग्रामपुर की गोरा देवी ने बताया कि अप्रैल से पेंशन नहीं मिली। दो बार जानकारी लेने आ चुकी हैं तीसरी बार आई हैं। विभाग में कहा जा रहा है कि शासन नियमों में परिवर्तन कर रहा है इसलिए देरी हो रही है। लाभार्थियों का कहना है कि एक हजार रुपये में वैसे भी मुश्किल से घर चलता था, अब पांच महीने से वह भी बंद है तो भूखे मरने की नौबत आ गई है।बोले जिम्मेदारजल्द खाते में पहुंचेगी धनराशिशासन द्वारा नियमों में परिवर्तन के चलते पेंशन रुकी थी। अब धनराशि भेजना शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्द सभी 44,697 लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी।- वैभव त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी।