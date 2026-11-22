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सोनेपुर में नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन एमएलसी मान सिंह यादव, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव, विधायक अनिल प्रधान और पूर्व विधायक वीर सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर नेताजी को याद किया।बिसंडा रोड स्थित गेस्ट हाउस में आयोजित गोष्ठी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजा बाबू यादव और वरिष्ठ नेता डीपी कोटार्य ने उन्हें सामाजिक न्याय का अग्रदूत बताया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भगवत यादव, छात्रसभा के जिला प्रवक्ता महेश यादव विद्रोही समेत अन्य मौजूद रहे।