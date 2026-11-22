आंदोलनकारियों ने औद्योगिक मंत्रालयों से मांग की है कि ग्लास फैक्टरी को चालू किया जाए। मोर्चा के लवकुश कुमार भारती ने कहा कि ग्लास फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है।फैक्टरी चालू होने से न केवल चित्रकूट बल्कि पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक फैक्टरी चालू करने की घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।