Chitrakoot News: बरगढ ग्लास फैक्टरी चालू करने को लेकर आंदोलन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 22 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
मऊ (चित्रकूट)। बरगढ़ स्थित कॉन्टिनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्टरी को चालू कराने की मांग पर रविवार से पाठा मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन शुरू किया है।
आंदोलनकारियों ने औद्योगिक मंत्रालयों से मांग की है कि ग्लास फैक्टरी को चालू किया जाए। मोर्चा के लवकुश कुमार भारती ने कहा कि ग्लास फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है।
फैक्टरी चालू होने से न केवल चित्रकूट बल्कि पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक फैक्टरी चालू करने की घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन
आंदोलनकारियों ने औद्योगिक मंत्रालयों से मांग की है कि ग्लास फैक्टरी को चालू किया जाए। मोर्चा के लवकुश कुमार भारती ने कहा कि ग्लास फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी है।
फैक्टरी चालू होने से न केवल चित्रकूट बल्कि पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक फैक्टरी चालू करने की घोषणा नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन