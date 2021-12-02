Chitrakoot News: स्टेशन रोड से हटेगा कचरा, धनुष चौराहे से अतिक्रमण

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रेलवे स्टेशन के बाहर गंदगी व सड़क पर बने गड्ढे देख डीएम ने नाराजगी जताई। नगर पालिका कर्वी के अधिशासी अधिकारी राजकिशोर प्रसाद को तत्काल कूड़े के ढेर हटवाने व आसपास व्यापक साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी से कहा कि स्टेशन रोड पर वाहनों की वजह से जाम नहीं लगना चाहिए। नगर पालिका की टीम ने अस्थाई बस स्टॉप तक अतिक्रमण हटाया गया। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) डॉ. कंचन, एसडीएम अजय यादव, अधिशासी अधिकारी प्रांतीय खंड के जितेंद्र सिंह, कोतवाल अभयराज सिंह मौजूद रहे।

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चित्रकूट। दीपावली मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से पहले प्रशासन ने शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है। बुधवार को डीएम पुलकित गर्ग और एसपी अरुण कुमार सिंह ने रेलवे स्टेशन रोड और धनुष चौराहे का निरीक्षण कर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।