Chitrakoot News: डायट में 38 फील्ड ट्रेनर सीख रहे डिजिटल गणना

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शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डीपी पाल, अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर और डायट प्राचार्य बीके शर्मा ने दीप जलाकर किया। जनगणना निदेशालय लखनऊ के जिला प्रभारी अमित कुमार पटेल और वरिष्ठ प्रवक्ता नीलम यादव मौजूद रहीं। संदर्भदाता गीत श्रीवास्तव और साकेत बिहारी शुक्ल डिजिटल गणना का फार्मूला सिखा रहे हैं।सीडीओ ने कहा कि जनगणना विकास की नींव है। एडीएम ने बताया कि इस बार पूरी गणना डिजिटल होगी। स्व-गणना 16 से 30 नवंबर तक, मुख्य गणना एक दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक और पुनरीक्षण 5 से 9 जनवरी तक होगा। 5 जनवरी की मध्यरात्रि को संदर्भ समय माना जाएगा।