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Chitrakoot News: प्रसूता की मौत पर परिजन ने मानी खुद की लापरवाही

Wed, 14 Oct 2026 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:11 AM IST
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Family admits to their own negligence in the death of the woman who had just given birth.
पहाड़ी (चित्रकूट)। लोहदा मार्ग निवासी सरोज देवी की प्रसव के दौरान हुई मौत के मामले में परिजन ने खुद लापरवाही स्वीकार की है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रसव की जानकारी न मिलने की बात कही है।
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सगवारा गांव निवासी राजा निषाद ने बताया कि पत्नी सरोज देवी (26) नौ माह की गर्भवती थी। रविवार शाम पांच बजे वह अपनी मां को लेने बहन की ससुराल सिंहपुर भदावल चला गया था। घर पर पत्नी अकेली रह गई। रात में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर घर में ही बच्ची का जन्म हो गया। सोमवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर वह मां के साथ पहुंचा तो पत्नी की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके तीन साल की एक बेटी और है। उसने कहा कि उसे पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सीएचसी पहाड़ी अधीक्षक उदय प्रताप सिंह ने बताया कि परिजन को दर्द होने पर आशा बहू, एएनएम, एंबुलेंस किसी को भी सूचना देनी चाहिए थी। घरवालों से पूछताछ की जाएगी।
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