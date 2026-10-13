Chitrakoot News: दो को सांप ने डसा, युवक की मौत

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भरतकूप थाना क्षेत्र के गोबरिया बुजुर्ग गांव निवासी राजकरन ने बताया कि उसका बेटा राजबहादुर (33) सोमवार शाम को घर के बाहर रखे ईंट उठा कर रख रहा था। ईंट उठाते समय बेटे के हाथ में सांप ने डस लिया।परिजन उसे तुरंत सीएचसी शिवरामपुर लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिकी उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचते ही जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी उमा देवी, बेटा बब्लू है। चार भाइयों में सबसे बड़ा था।वहीं, राजापुर के छीबो गांव निवासी पप्पू ने बताया कि उसकी बेटी मनीषा (18) को घर में हाथ में सांप ने डस लिया। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा।