Chitrakoot News: देवी पंडालों-मंदिरों में गूंजे जयकारे

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शहर से गांव तक सजे देवी पंडालों में भजन-कीर्तन और आरती के बीच जयकारे गूंज रहे हैं। शहर के काली देवी मंदिर, शंकर बाजार, पुरानी बाजार और नई बाजार में भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन और कन्या भोज का आयोजन हो रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में मानिकपुर, शिवरामपुर, पहाड़ी और राजापुर कस्बों के दुर्गा पंडालों में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह-शाम देवी गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। महिलाएं मंदिरों में भजन-कीर्तन कर रही हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त कर रही है। पंडित शिवभजन ने बताया कि मां चंद्रघंटा के हाथ में चंद्रमा और घंटा रहता है। चंद्रमा शांति और घंटा नाद का प्रतीक है। इनके दर्शन से परिवार में सुख-शांति आती है।