Chitrakoot News: बिजली टीम को बंधक बना बाइकों से पेट्रोल निकाला

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आरोप है कि ग्रामीणों ने टीम की पांच बाइकों को क्षतिग्रस्त कर पेट्रोल निकाल लिया और प्लग के तार तोड़ दिए। पुलिस ने कर्मचारियों को भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया।अवर अभियंता मनीष कुमार ने बताया कि रविवार को विभागीय टीम छिवलहा पुरवा में बकाया वसूली के लिए गई थी। कई उपभोक्ताओं का हजारों रुपये बकाया है। बिल जमा न करने पर दो-तीन लोगों के कनेक्शन काटे गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीम से अभद्रता की और बाइकों से पेट्रोल निकाल लिया।लौटते समय इसी बात को लेकर कहासुनी और बढ़ गई। ग्रामीणों ने टीम को घेर लिया और जाने से रोक दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा।थाना प्रभारी विनोद कुमार राय ने बताया कि विद्युत निगम की ओर से तहरीर दी गई है। बाइक क्षतिग्रस्त करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।