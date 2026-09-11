Chitrakoot News: यमुना में पैर फिसलने से गिरी वृद्धा, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:17 PM IST
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मऊ (चित्रकूट)। मऊ थाना क्षेत्र में वृद्धा की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। नहाते समय उनका पैर फिसल गया था। पूरबपताई के फाटा का पुरवा निवासी उदवा देवी (68) शुक्रवार को भदई अमावस्या पर अकेले नहाने गई थीं। दो घंटे तक घर न लौटने पर बेटे रामदयाल पाल ने उनकी तलाश शुरू की। नदी किनारे उनकी चप्पलें मिलीं जिसके बाद ग्रामीणों ने पानी में खोजबीन की। करीब एक घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी श्रीप्रकाश सिंह ने बताया कि परिजनों ने शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी। (संवाद)
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