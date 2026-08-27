Chitrakoot News: उत्साह और अकीदत से मना जश्ने-ईद मिलादुन्नबी

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इस अवसर पर जगह-जगह जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में भक्त हाथों में झंडे लिए शामिल हुए। शहर का मुख्य जुलूस पुरानी बाजार स्थित नूरानी मस्जिद से शुरू हुआ। यह जुलूस जामा मस्जिद परिसर पहुंचा, जहां लोगों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। घरों और मस्जिदों को रोशनी से सजाया गया था।नूरानी मस्जिद के मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन ने बताया कि मिलाद-उन-नबी इस्लामी कैलेंडर के रबी-उल-अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है, जब पैगंबर साहब की प्रेम, अमन और इंसानियत की शिक्षाएं याद की जाती हैं।राजापुर में शाही जुलूस, महिलाओं ने भी लिया हिस्साराजापुर। कस्बे की शाही मस्जिद से एक भव्य जुलूस निकाला गया। यह जुलूस तेज संगीत की धुन पर निकला, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जगह-जगह शरबत और खाने-पीने की चीजें बांटकर जुलूस का स्वागत किया गया।अंजुमन गरीब अहले सुन्नत कमेटी के अध्यक्ष अतहर नईम ने पैगंबर साहब के मानवता और मोहब्बत के पैगाम पर प्रकाश डाला। नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने राजापुर में सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की बात कही, इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मना ईद मिलादुन्नबीमानिकपुर। मानिकपुर सहित पहाड़ी क्षेत्र के व्योहरा के मुस्लिमपुरवा में ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मस्जिदों और घरों को सजाया गया। पैगंबर साहब की शान में धार्मिक कविताएं (नात) पढ़ी गईं और उनके विचारों पर चलने की सीख दी गई।जुलूस कस्बे के महावीर नगर, मानिकपुर रूरल और मऊगढ़ी से निकाला गया। यह सुभाष नगर स्थित मस्जिद के पास एकत्रित होकर सैयद बाबा में समाप्त हुआ। इस मौके पर मंसूर खान, एजाज़ सिद्दीकी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार पाण्डेय और उपनिरीक्षक कमलेश कुमार पाण्डेय ने संभाली। (संवाद)