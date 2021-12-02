Chitrakoot News: हम इंसान होकर यह सड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे...

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युवक कह रहा है कि हम इंसान हैं, यह सड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे। हालांकि वीडियो को संज्ञान में लेकर प्रशासन ने लंच पैकेट वापस मंगाकर दूसरे लंच पैकेट भिजवाए और उस लंच पैकेट की जांच कराने की बात कही।वायरल वीडियो नया घाट का बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। वीडियो में युवक कह रहा है कि हम इंसान होकर यह सड़ा हुआ खाना नहीं खाएंगे, मरना पसंद है, लेकिन ऐसा खाना नहीं। साथ ही भाजपा नेताओं को अपशब्द कहते हुए गाली गलौज की और सड़ा खाना वापस ले जाने की बात कही।वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम पुलकित गर्ग ने लंच पैकेट की जांच के लिए खाद्य विभाग को भेजा और खाना बनाने वाले स्थान पर जांच के निर्देश दिए। (संवाद)