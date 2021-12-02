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Chitrakoot News: किसानों की शिकायत पर डीएम ने अफसरों को फटकारा

Thu, 22 Oct 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:16 AM IST
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DM reprimanded officials following complaints from farmers
चित्रकूट। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित किसान दिवस पर किसानों के सवालों से गूंज उठा। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैसे ही नहरों में पानी न पहुंचने और बिजली कटौती की शिकायत उठी, डीएम ने अफसरों को फटकार लगाई।
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उप कृषि निदेशक ने पिछले माह की शिकायतों का हिसाब दिया, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं दिखे।
जिला कृषि अधिकारी ने दावा किया कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं। सिंचाई विभाग ने कहा कि चार बांध, आठ नहर, 21 नलकूप चल रहे हैं, सिल्ट सफाई जारी है। इस पर डीएम ने कहा कि सफाई कागज पर नहीं, रोस्टर पर दिखनी चाहिए। किसानों को रबी के लिए समय से पानी मिलना चाहिए। इस बार पानी पिछले साल से ज्यादा है, फिर शिकायत क्यों?
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डीएम ने दो टूक कहा कि गोवंश सड़क पर दिखे तो जिम्मेदारी पशु विभाग की, बिजली न आए तो विद्युत विभाग जवाब देगा। सीडीओ डीपी पाल, एडीएम चंद्रशेखर, भाकियू नेता राम सिंह राही, तीरथ पटेल समेत अन्य किसान मौजूद रहे।
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