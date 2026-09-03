Chitrakoot News: बारिश से लबालब हुए जिले के बांध, 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

चित्रकूट। जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के सभी प्रमुख बांध अपनी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। बांधों की सुरक्षा को देखते हुए सिंचाई विभाग ने गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकालना शुरू कर दिया है।अधिशासी अभियंता एसके प्रसाद ने बताया कि लगातार बारिश से गुंता, रसिन, बरुआ और ओहन बांध पूरी तरह भर गए थे और ओवरफ्लो होने की स्थिति में थे। बांधों को खतरे से बचाने के लिए गेट खोले गए हैं। अब तक सभी बांधों को मिलाकर लगभग 10 हजार क्यूसेक पानी नदियों में छोड़ा जा चुका है।उन्होंने बताया कि नदियों में केवल बांधों का ही पानी नहीं जा रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों का बरसाती पानी भी तेजी से नदी-नालों में पहुंच रहा है, जिससे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी-नालों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।सिंचाई विभाग की टीम बांधों, तालाबों और बंधियों की 24 घंटे निगरानी कर रही है। अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर सहित पूरी टीम मौके पर निरीक्षण कर रही है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कोई भी अफवाह न फैलाने की भी अपील की है। संवाद