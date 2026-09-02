Chitrakoot News: चित्रकूट-बारिश-बाढ़ के चलते आज सभी स्कूल बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 02 Sep 2026 11:30 PM IST
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चित्रकूट। लगातार तेज बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन सितंबर को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।
डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई जगह जलभराव व बाढ़ की स्थिति है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि बारिश और बाढ़ के दौरान नदी-नालों व जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं। (संवाद)
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डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और कई जगह जलभराव व बाढ़ की स्थिति है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि बारिश और बाढ़ के दौरान नदी-नालों व जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं। (संवाद)
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