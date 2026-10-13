Chitrakoot News: बरदहा नदी पर पुल स्वीकृत, क्षेत्र में खुशी

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विधायक ने कहा कि वह लगातार विधानसभा में पुल की मांग उठा रहे थे और मुख्यमंत्री से मिलकर भी आग्रह किया था। पुल स्वीकृत होने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी, जिसके बाद कुछ लोग श्रेय लेने लगे।उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई छोटे पुल भी स्वीकृत कराए हैं, जिनका निर्माण चल रहा है, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद द्विवेदी, राजेश त्रिपाठी, रमेश तिवारी आदि ने खुशी का इजहार किया। (संवाद)