Chitrakoot News: सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का नहर में मिला शव

विज्ञापन

मंगलवार शाम करीब छह बजे वह नित्य क्रिया के लिए खेतों की ओर गए थे। नागपुर में रह रहे बच्चों ने मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। बच्चों ने गांव के अरुण द्विवेदी को फोन कर जानकारी करने को कहा। तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो नहर में उनका शव पड़ा मिला।परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पत्नी राधा देवी व परिजन बेहाल हैं। तीन बेटे अमित, संजय और रोहित नागपुर में रहते हैं। थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)