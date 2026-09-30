Chitrakoot News: सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी का नहर में मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 30 Sep 2026 11:35 PM IST
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पहाड़ी (चित्रकूट)। थाना क्षेत्र के देवल गांव निवासी रामनरेश (63) रेलवे से सेवानिवृत्त थे। वह परिवार के साथ नागपुर में रहते थे। 10 दिन पहले गांव आए थे। यहां तबीयत खराब होने पर पहाड़ी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
मंगलवार शाम करीब छह बजे वह नित्य क्रिया के लिए खेतों की ओर गए थे। नागपुर में रह रहे बच्चों ने मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। बच्चों ने गांव के अरुण द्विवेदी को फोन कर जानकारी करने को कहा। तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो नहर में उनका शव पड़ा मिला।
परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पत्नी राधा देवी व परिजन बेहाल हैं। तीन बेटे अमित, संजय और रोहित नागपुर में रहते हैं। थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)
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मंगलवार शाम करीब छह बजे वह नित्य क्रिया के लिए खेतों की ओर गए थे। नागपुर में रह रहे बच्चों ने मोबाइल पर कई बार फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। बच्चों ने गांव के अरुण द्विवेदी को फोन कर जानकारी करने को कहा। तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो नहर में उनका शव पड़ा मिला।
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परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पत्नी राधा देवी व परिजन बेहाल हैं। तीन बेटे अमित, संजय और रोहित नागपुर में रहते हैं। थाना प्रभारी निशि कांत राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)
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