Chitrakoot News: जागे जिम्मेदार, गड्ढामुक्त होने लगीं सड़केें
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 25 Aug 2026 11:13 PM IST
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चित्रकूट। शहर के मोहल्लों से लेकर झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे और शिवरामपुर-पहाड़ी स्टेट हाईवे तक सड़कें बदहाल हैं।
गहरे गड्ढों में पानी भरने से वाहन सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इस समस्या को अमर उजाला में 22 अगस्त के अंक में ‘बारिश से उखड़ी सड़क, हर पल हादसे का खतरा’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। अब सड़कों की मरम्मत की जा रही है।
मंदाकिनी पुल, नयागांव, बोड़ी पोखरी-सरैंया और शिवरामपुर-पहाड़ी मार्ग की जर्जर तस्वीरों के साथ खबर को प्रमुखता से छापी गई थी, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। खबर छपते ही डीएम ने लोक निर्माण विभाग को तलब किया और सख्त लहजे में तत्काल गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। बोड़ी पोखरी-सरैंया मार्ग पर मजदूर गिट्टी-मिट्टी से गड्ढे भरते दिखे, तो शिवरामपुर-पहाड़ी मार्ग पर भी मरम्मत शुरू हो गई। फिलहाल लोनिवि गड्ढे भर रहा है।
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि बारिश से गड्ढे हो गए थे, अधिकांश भरवा दी हैं, बारिश से काम में दिक्कत आ रही है, जल्द सभी सड़कें ठीक करा देंगे।
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गहरे गड्ढों में पानी भरने से वाहन सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। इस समस्या को अमर उजाला में 22 अगस्त के अंक में ‘बारिश से उखड़ी सड़क, हर पल हादसे का खतरा’ शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। अब सड़कों की मरम्मत की जा रही है।
मंदाकिनी पुल, नयागांव, बोड़ी पोखरी-सरैंया और शिवरामपुर-पहाड़ी मार्ग की जर्जर तस्वीरों के साथ खबर को प्रमुखता से छापी गई थी, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। खबर छपते ही डीएम ने लोक निर्माण विभाग को तलब किया और सख्त लहजे में तत्काल गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। बोड़ी पोखरी-सरैंया मार्ग पर मजदूर गिट्टी-मिट्टी से गड्ढे भरते दिखे, तो शिवरामपुर-पहाड़ी मार्ग पर भी मरम्मत शुरू हो गई। फिलहाल लोनिवि गड्ढे भर रहा है।
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जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि बारिश से गड्ढे हो गए थे, अधिकांश भरवा दी हैं, बारिश से काम में दिक्कत आ रही है, जल्द सभी सड़कें ठीक करा देंगे।