Chitrakoot News: अंतरराष्ट्रीय रामलीला में थाईलैंड के कलाकारों ने मोहा मन

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मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास की ओर से आयोजित रामायण मेले में विदेशी कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया। मंगलवार रात को थाईलैंड के श्रीरामाकेन दल ने श्रीराम जन्म और बाल लीला का मंचन किया।कलाकारों ने श्रीराम जन्म, विश्वामित्र आगमन और ताड़का वध की लीला प्रस्तुत की। इस दौरान थाईलैंड की रामायण परंपरा और भारतीय रामकथा का अनूठा संगम देखने को मिला। दर्शक विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति देख मंत्रमुग्ध हो गए।उधर, ऐंचवारा में ग्राम समाज रामलीला कमेटी की ओर से भी रामलीला का आयोजन चल रहा है। वहां धनुष यज्ञ लीला का मंचन हुआ। रामलीला में राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिवधनुष तोड़ेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। लीला में श्रीराम ने धनुष तोड़ा और सीता ने उनके गले में वरमाला डाली। इसके बाद दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ।कार्यक्रम में संतोष तिवारी, मनीष, अनुसुइया प्रसाद, सुनील तिवारी, शैलेंद्र, मनीष केसरवानी, विजय त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे।