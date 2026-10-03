Chitrakoot News: छह मध्यस्थों की नियुक्ति को मांगे आवेदन

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चित्रकूट। जिले में पक्षकारों के बीच विवादों के समाधान के लिए छह मध्यस्थ नियुक्त किए जाएंगे। प्राधिकरण की सचिव इला चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के क्रम में यह नियुक्ति की जा रही है। मध्यस्थ पद के लिए 10 वर्ष के अनुभवी अधिवक्ता, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, समाजसेवी और विवाद समाधान का अनुभव रखने वाले व्यक्ति पात्र हैं। इच्छुक अभ्यर्थी नौ अक्टूबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन फार्म कार्यालय से ही प्राप्त होगा। (संवाद)