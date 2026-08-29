Chitrakoot News: बाढ़ में फंसे 50 लोगों को सुरक्षित निकाला
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 29 Aug 2026 11:17 PM IST
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खोही (चित्रकूट)। मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र में पुल टूटने के बाद अचानक आए पानी से चित्रकूट के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है।
गोबरिया और आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल की टीमों ने मोर्चा संभाला और राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
राज्य आपदा मोचन बल की दूसरी टीम के जवान टीम प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण कुमार के साथ गोबरिया गांव पहुंचे और करीब बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही रामघाट के पास बचाव अभियान चला कर दो नावों की मदद से जलभराव वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बढ़े जलस्तर और विषम परिस्थितियों के बावजूद जवान लगातार अभियान में जुटे हुए हैं।
चित्रकूट के उप पुलिस अधीक्षक के साथ चित्रकूट थाना पुलिस बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं।
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हवाई मदद के लिए पहुंचे दो हेलीकॉप्टर
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए दो हेलीकॉप्टर भी चित्रकूट पहुंच गए हैं। जरूरत पड़ने पर हवाई मार्ग से भी लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन और बचाव दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
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गोबरिया और आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने से कई लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। सूचना मिलते ही राज्य आपदा मोचन बल की टीमों ने मोर्चा संभाला और राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
राज्य आपदा मोचन बल की दूसरी टीम के जवान टीम प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण कुमार के साथ गोबरिया गांव पहुंचे और करीब बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही रामघाट के पास बचाव अभियान चला कर दो नावों की मदद से जलभराव वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बढ़े जलस्तर और विषम परिस्थितियों के बावजूद जवान लगातार अभियान में जुटे हुए हैं।
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चित्रकूट के उप पुलिस अधीक्षक के साथ चित्रकूट थाना पुलिस बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों की मदद से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं।
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हवाई मदद के लिए पहुंचे दो हेलीकॉप्टर
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए दो हेलीकॉप्टर भी चित्रकूट पहुंच गए हैं। जरूरत पड़ने पर हवाई मार्ग से भी लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन और बचाव दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।