Chitrakoot News: एक दिन में 3676 नए मतदाता बने

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विशेष शिविर में नया नाम जोड़ने वाले कुल 2384 फॉर्म-6 जमा हुए। इनमें 1412 महिलाएं और 972 पुरुष शामिल थे। यह कुल नए आवेदनों का 60 फीसदी है। पहली बार वोट डालने वाले 18-19 साल के युवा मतदाताओं में भी युवतियां आगे रहीं। कुल 685 युवा आवेदकों में 389 युवतियां और 296 युवक थे।नाम हटाने के लिए 362 फॉर्म-7 और सुधार के लिए 245 फॉर्म-8 भी आए। प्रशासन ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों को सूची में जोड़ रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि चित्रकूट विधानसभा में कुल 1326 फॉर्म जमा हुए। इसमें 1038 नए मतदाता थे, जिनमें 588 महिलाएं शामिल थीं।18-19 वर्ष वर्ग में 159 युवतियां और 137 युवक थे। मानिकपुर विधानसभा में कुल 1665 फॉर्म आए। यहां 1346 नए मतदाताओं में अकेले 824 महिलाएं थीं। 18-19 वर्ष वर्ग में 230 युवतियां और 159 युवक शामिल थे। (संवाद)