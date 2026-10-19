Chitrakoot News: आरोग्य मेले में 1020 को मिला परामर्श

विज्ञापन

फोटो 18 सीकेटीपी 23 भौंरी पीएचसी में मरीज को देखते सीएमओ। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने कुल 1020 मरीजों को परामर्श दिया। जांच सुविधा न होने पर कई मरीजों को जिला अस्पताल भेजा।शहर पीएचसी में डॉ. आशुतोष उपाध्याय और भौंरी पीएचसी में डॉ. शैलेंद्र सिंह ने मरीजों की जांच की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी निरीक्षण किया। सीएमओ ने निर्देश दिया कि मेले में आए मरीजों का तीन दिन बाद फीडबैक लिया जाए, जिससे पता चल सके कि वह ठीक हुआ की नहीं।