Chandauli News: ट्रांसफाॅर्मर के सपोर्टिंग तार में उतरे करंट से युवक की मौत

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सदर कोतवाली क्षेत्र के डिग्घी गांव निवासी रामदुलारे का पुत्र बॉबी कुमार पिछले कुछ समय से कौड़िहार गांव स्थित अपने मामा पवन के घर रह रहा था। बुधवार की रात रात वह शौच के लिए घर से बाहर निकला था। बताया जा रहा है कि गांव में लगे ट्रांसफाॅर्मर के सपोर्टिंग तार के संपर्क में आ गया। तार में करंट उतरने के कारण बॉबी गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई।हादसे की जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। युवक की मौत की खबर से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बिजली निगम से ट्रांसफाॅर्मर और उसके आसपास के तारों की जांच कराकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। चकिया कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि युवक अपने मामा के घर में रह रहा था। देर रात शौच के लिए बाहर जाते समय ट्रांसफाॅर्मर के सपोर्टिंग तार में उतरे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।