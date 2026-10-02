Chandauli News: मानदेय न मिलने पर रोजगार सेवकों में आक्रोश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
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आठ माह से मानदेय लंबित होने पर विकासखंड धानापुर के ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश है। मानदेय और ईपीएफ भुगतान की मांग को लेकर रोजगार सेवकों ने अध्यक्ष पीयूष यादव के नेतृत्व में बीडीओ राकेश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक मद में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद धानापुर में आठ माह का मानदेय नहीं मिला है। रोजगार सेवकों ने बताया कि अन्य विकासखंडों में बकाया मानदेय का भुगतान हो चुका है। उन्होंने लंबित मानदेय के साथ ईपीएफ की धनराशि देने की मांग की। चेतावनी दी कि एक सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान परमजीत, संजीव बरनवाल, देवेंद्र वर्मा, संजय, तेजबहादुर, लालबहादुर सहित अन्य मौजूद रहे।
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