Chandauli News: पीडीए जन पंचायत में सामाजिक भागीदारी पर हुआ संवाद
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
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सोनहुल स्थित एक निजी लॉन में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए जन पंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक भागीदारी, संविधान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा ने पीडीए की अवधारणा और सामाजिक भागीदारी को लेकर कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, विधानसभा अध्यक्ष प्रभुनारायण यादव, पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राव, मुश्ताक अहमद, महेंद्र कुशवाहा, प्रवीण यादव, कमलेशपति कुशवाहा, श्रीकांत मौर्या, देवा सरकार रहे।
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मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेश कुशवाहा ने पीडीए की अवधारणा और सामाजिक भागीदारी को लेकर कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, विधानसभा अध्यक्ष प्रभुनारायण यादव, पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र राव, मुश्ताक अहमद, महेंद्र कुशवाहा, प्रवीण यादव, कमलेशपति कुशवाहा, श्रीकांत मौर्या, देवा सरकार रहे।
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