Chandauli News: जिला उपाध्यक्ष चुने जाने पर राकेश का स्वागत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 AM IST
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चहनिया कस्बा निवासी राकेश जायसवाल को पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के चुनाव में निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष चुने जाने पर बुधवार शाम स्वागत किया गया। समर्थकों ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और मिठाई खिलाकर खुशी जताई। पूर्व प्रधान सरीद्वार यादव ने कहा कि राकेश जायसवाल को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वह पूरी निष्ठा से दायित्व निभाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को सामाजिक कुरीतियों से दूर कर सही राह दिखाने का काम करता है। इस दौरान शिवलाल जायसवाल, गोपाल गुप्ता, भानु प्रताप यादव, योगेंद्र मिश्रा, सतीश गुप्ता, आनंद सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, विजय गुप्ता, मनोज गुप्ता और राजू विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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