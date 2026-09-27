Chandauli News: श्रीसूक्त के पाठ से हुई मां लक्ष्मी की आराधना

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आचार्य ने बताया कि माता लक्ष्मी की पूजा के बाद श्रीसूक्तम् का पाठ किया जाता है। शाम छह से रात नौ बजे तक महिलाएं भजन-कीर्तन करती हैं। इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण होता है। मंदिर परिसर में श्रीयंत्र भी स्थापित किया गया है। पाठ का समापन चार अक्तूबर को जीवित्पुत्रिका अष्टमी के दिन होगा।आयोजन के मुख्य आयोजक जय प्रकाश शर्मा उर्फ मुन्ना गुरु हैं। राहुल तिवारी, कृष्णकांत नायर और शशिभूषण शास्त्री सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान दिवाकर मिश्रा, शिव कुमार पप्पू, अजय राय गांगुली, विजय सेठ, अंकित गुप्ता, सूरज मोदनवाल, दीपक ओझा, विवेक रस्तोगी, चंदन विश्वकर्मा, शुभम पांडेय, राहुल मिश्रा, आयुष जायसवाल और आलोक जायसवाल आदि मौजूद रहे।