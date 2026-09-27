Chandauli News: कुश्ती में वंदना और संगीता ने जीते पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:48 AM IST
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नौगढ़। देवरिया में आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता में चंदौली की वंदना और संगीता ने पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, नौगढ़ की चार खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। इनमें वंदना ने कांस्य और संगीता ने रजत पदक हासिल किया।
अंडर-14 वर्ग में वंदना ने कांस्य पदक जीता, जबकि अंडर-17 वर्ग में संगीता ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर, चंदौली की प्रशिक्षु हैं। उप क्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से जिले के अन्य कुश्ती खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ेगा। वहीं कोच रामजनम यादव ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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अंडर-14 वर्ग में वंदना ने कांस्य पदक जीता, जबकि अंडर-17 वर्ग में संगीता ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर, चंदौली की प्रशिक्षु हैं। उप क्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से जिले के अन्य कुश्ती खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ेगा। वहीं कोच रामजनम यादव ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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