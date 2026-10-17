Chandauli News: अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के बाद 12 लेखपालों के कार्यक्षेत्र बदले

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लेखपालों की कार्यप्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई थी। इसके बाद कार्यक्षेत्र बदलने का निर्णय लिया गया। हालांकि, प्रशासन ने आदेश में फेरबदल का आधार कार्यहित और जनहित बताया है। आदेश के अनुसार, अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई भत्ता देय नहीं होगा।आदेश के तहत विक्रम पासवान को बरवाडीह से नौगढ़ खास (अतिरिक्त देउरा), चंदन जायसवाल को देउरा से नर्वदापुर, बच्चा राम को नर्वदापुर से चमेरबांध, विपिन कुमार को मरवटिया से देवखत और अरविंद कुमार को विशेषरपुर से तिवारीपुर भेजा गया है।इसी तरह मनीष सिंह को देवखत से केसार, संजय पासवान को नौगढ़ खास से मरवटिया, अभिषेक यादव को चकरघट्टा से बरवाडीह (अतिरिक्त), राजीव सिंह को देवरी कलां से अमदहाचरनपुर, सतेन्द्र कुमार को जमसोत से बोझ (अतिरिक्त चुप्पेपुर), मनोज कुमार को बोझ से जमसोत (अतिरिक्त समरसाधोपुर) और त्रिलोकी नाथ को जरहर से धनकुवारी कलां भेजा गया है।