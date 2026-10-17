फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Relief and rescue team's preparedness tested through a mock drill

Chandauli News: मॉकड्रिल से परखी राहत और बचाव टीम की तत्परता

Sat, 17 Oct 2026 02:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Relief and rescue team's preparedness tested through a mock drill
पीडीडीयू नगर। पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के यार्ड में शुक्रवार को रेलवे और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मॉकड्रिल कर दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की तत्परता परखी। अभ्यास के दौरान दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन के एक कोच के पलटने की स्थिति बनाई गई।
विज्ञापन

करीब तीन घंटे तक चले अभ्यास में कोच में फंसे यात्रियों को निकालने और घायलों को उपचार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया।
मॉक ड्रिल में गाड़ी संख्या 01450 दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म संख्या आठ पर प्रवेश के दौरान कोच पलटने की सूचना दी गई। स्टेशन अधीक्षक एसके सिंह ने दुर्घटना की सूचना दी, जिसके बाद सायरन बजते ही रेलवे के विभिन्न विभाग सक्रिय हो गए। पीडीडीयू और गया से दुर्घटना राहत चिकित्सा यान, राहत ट्रेन और क्रेन मौके पर पहुंचीं। अभ्यास में 10 यात्रियों की मौत और पांच के घायल होने की स्थिति दर्शाई गई।
विज्ञापन

एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन के जवानों ने कटर से कोच के चिह्नित हिस्सों को काटकर अंदर प्रवेश किया और फंसे घायलों को बाहर निकालने का अभ्यास किया। पूरी प्रक्रिया डिप्टी सीएमओ डॉ. प्रेम प्रकाश उपाध्याय, एनडीआरएफ कमांडेंट आशीष सिंह चौहान, नागरिक सुरक्षा के मास्टर ट्रेनर प्रवीर यादवेंदु और कमलेश तिवारी तथा एडीआरएम कुलदीप और वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी संतोष कुमार की देखरेख में हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभ्यास में एनडीआरएफ के 60 जवानों सहित रेलवे, पुलिस, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और चिकित्सा विभाग की टीमों ने भाग लिया। डीआरएम उदय सिंह मीना ने राहत संसाधनों और चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर तैयारियों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed