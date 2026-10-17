Chandauli News: पिंकी कुमारी बनीं एक दिन की प्रधानाध्यापिका

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एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनीं कुमारी पिंकी ने प्रधानाध्यापक कक्ष में सहायक अध्यापकों के साथ बैठक कर शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। इसके बाद उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर छात्र-छात्राओं से संवाद किया और उन्हें पढ़ाया भी। उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने के साथ विद्यालय की लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों और समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया।विद्यालय में छात्राओं को एक दिन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने की इस पहल से उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और विद्यालय की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला। साथ ही उनमें निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक काशीनाथ, सहायक अध्यापक रजनी जायसवाल, अर्चना यादव, सुनील कुमार, सरिता पाल, कुसुम यादव आदि मौजूद रहे। संवाद