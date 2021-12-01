Chandauli News: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मानदेय के लिए किया प्रदर्शन

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स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 साल से बकाया पोषाहार और मानदेय के भुगतान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि वे पिछले चार साल से राशन उठाकर आंगनबाड़ी केंद्रो पर दे रही थीं। एनआरएलएम की ओररे उन्हें इस काम का मानदेय नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानदेय न मिलने से उन्हें घर-परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। वे अपने घर से पैसा लगाकर राशन रिसीव करती रहीं, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और खान-पान का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा है। जल्द बकाया पोषाहार वितरण मानदेय का भुगतान करने की मांग की। इस मौके पर सरला देवी, बिंदु देवी, बीना देवी, सुनीता, सितारा, हौसला, सुशीला, सरोज, किरण, जितेंद्र, अनीता, प्रिया मौर्य और ममता देवी आदि रहीं।